Vieste contro il randagismo | controlli serrati per verifiche microchip e cucciolate nei campi

A Vieste sono stati rafforzati i controlli della task force comunale nell’ambito del progetto ‘Zero cani in canile’. Le operazioni si concentrano sulla verifica dell’installazione del microchip sugli animali e sull’individuazione di cucciolate abbandonate nei campi. L’obiettivo è contrastare il fenomeno del randagismo e garantire maggiore tutela degli animali sul territorio. Le attività sono state intensificate nelle ultime settimane per assicurare il rispetto delle normative e ridurre il numero di cani senza famiglia.

Intensificati i?controlli della task force del Comune di Vieste - Assessorato Benessere animale nell'ambito del progetto Progetto ‘Zero cani in canile’. Il gruppo di lavoro è composto dal Nucleo Carabinieri Parco, Nucleo Tutela Animale della Polizia Locale e volontari della GEV, ed opera.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Torre Annunziata: multe e controlli serrati sulla plastica nei sacchiA Torre Annunziata, il controllo sulla gestione dei rifiuti si è intensificato con l’applicazione di due sanzioni a seguito di accertamenti sulla... Leggi anche: Avellino, Festa della Donna: controlli serrati nei locali per garantire la sicurezza