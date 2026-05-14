Sicurezza delle strade e riqualificazione Taviano incassa fondi per 2 milioni e mezzo

Da lecceprima.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Taviano ha ottenuto un finanziamento di 2,5 milioni di euro proveniente da un programma nazionale dedicato alla sicurezza delle strade e alla riqualificazione urbana. La somma verrà utilizzata per interventi di miglioramento e messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici. La decisione di assegnare i fondi è stata comunicata ufficialmente, e l’obiettivo è migliorare le condizioni di sicurezza e vivibilità nell’area. Le risorse sono state destinate a progetti di riqualificazione urbana e sicurezza stradale.

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TAVIANO – Anche il Comune di Taviano si aggiudica un cospicuo finanziamento, pari a 2 milioni e 500 mila euro, per la sicurezza stradale e la riqualificazione urbana nell’ambito del programma nazionale destinato alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio.L’amministrazione comunale del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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