Maltempo 2025 oltre 9,8 milioni per il Comasco | fondi per 123 interventi tra strade fiumi e sicurezza

Tra il 10 e il 13 settembre 2025, il territorio è stato colpito da un’ondata di maltempo, che ha provocato danni in diverse zone. In risposta a questa situazione, sono stati stanziati oltre 11 milioni di euro per finanziare 123 interventi, tra lavori su strade, fiumi e misure di sicurezza. La ripartizione dei fondi include circa 9,8 milioni di euro destinati specificamente alla provincia di Como, per interventi di ricostruzione e prevenzione.

Oltre 11 milioni di euro per far fronte ai danni causati dal maltempo che ha colpito il territorio tra il 10 e il 13 settembre 2025 e, successivamente, anche la Brianza. Una parte consistente di queste risorse riguarda la provincia di Como, dove sono stati programmati ben 123 interventi per un.🔗 Leggi su Quicomo.it

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