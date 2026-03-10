È allarme sicurezza in via Toscana servono telecamere e un nucleo anti baby gang

Un nuovo allarme sicurezza è stato sollevato in via Toscana, dove l’associazione Missione Parma ha sottolineato la necessità di installare telecamere e creare un nucleo anti baby gang. La zona, che ospita anche un’area scolastica, è stata al centro di segnalazioni riguardanti episodi di degrado e violenza giovanile. La questione è stata portata all’attenzione pubblica per evidenziare le criticità emergenti.

“L’allarme sulla sicurezza nell’area scolastica di via Toscana non può più essere ignorato”. Lo dichiara l’associazione Missione Parma, intervenendo sul tema degli episodi di degrado e violenza giovanile segnalati nella zona.“Le Forze dell’Ordine e la Prefettura stanno svolgendo un lavoro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Sondaggio sulla sicurezza: "L’allarme baby-gang preoccupa i bolognesi"Stefania Conti, Business Development Director Financial Services di Ipsos, nella vostra ricerca Changes Unipol sulla sicurezza emerge che il 59% dei... Perugia 2026, la giunta Ferdinandi sulla sicurezza: lotta alle baby-gang, telecamere e prevenzione attiva"Abbiamo fatto molto per la sicurezza urbana di Perugia, ma sempre agendo con il seguente binomio: prevenzione e controlli. Approfondimenti e contenuti su È allarme sicurezza in via Toscana... Temi più discussi: Allarme sicurezza in via Toscana, Missione Parma al Comune: Servono più telecamere e un nucleo anti baby gang della Polizia Locale; Attacco all’Iran, in Italia rafforzata sicurezza intorno a obiettivi sensibili: ecco quali; Allarme furti in Maremma. Quasi mille razzìe a segno. Tra le più colpite in Italia; Prezzi benzina, l'allarme delle imprese per la guerra: Rincari energia per 10 miliardi. Allarme furti in Maremma. Quasi mille razzìe a segno. Tra le più colpite in ItaliaNel 2024 ne sono stati registrati 917 nelle abitazioni, con un’incidenza di 42,5 ogni 10mila abitanti. La Toscana seconda nel Belpaese per i colpi negli appartamenti: ma sono comunque in diminuzione. msn.com Allerta sicurezza in Europa: il rischio di attentati e nuove ondate migratorie dall'IranI servizi segreti monitorano il possibile risveglio di cellule dormienti e la fuga di milioni di profughi afghani dal territorio iraniano. In Italia il Viminale rafforza i controlli sugli obiettivi se ... msn.com Buongiorno, una modesta perturbazione apporta fenomeni sul Nord-Ovest ed in Toscana con qualche piovasco pomeridiano anche nelle aree interne appenniniche del Centro-Sud. Tra sole e nubi altrove. Tutti i dettagli sul sito e sull'App di #3BMeteo #meteo x.com Toscana maremmamaiala - facebook.com facebook