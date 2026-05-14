Sicurezza al Boccale | partiti i lavori per le barriere sulla SS1

Sono iniziati i lavori per l’installazione delle barriere sulla strada statale 1, nel tratto vicino al Boccale. Le nuove barriere sono state messe in posa per migliorare la sicurezza, ma hanno suscitato critiche da parte del sindaco, che ha espresso preoccupazioni riguardo alle barriere temporanee. Restano ancora da chiarire come i vincoli paesaggistici influenzeranno i tempi di realizzazione delle opere.

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