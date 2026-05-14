Sicurezza al Boccale | partiti i lavori per le barriere sulla SS1
Sono iniziati i lavori per l’installazione delle barriere sulla strada statale 1, nel tratto vicino al Boccale. Le nuove barriere sono state messe in posa per migliorare la sicurezza, ma hanno suscitato critiche da parte del sindaco, che ha espresso preoccupazioni riguardo alle barriere temporanee. Restano ancora da chiarire come i vincoli paesaggistici influenzeranno i tempi di realizzazione delle opere.
? Domande chiave Come influenzeranno i vincoli paesaggistici la durata dei nuovi lavori? Perché il sindaco Salvetti ha criticato le barriere provvisorie installate? Chi ha accusato l'amministrazione comunale di cercare solo visibilità politica? Quali sono le fasi tecniche per passare alle barriere definitive??? In Breve Intervento su 60-80 metri tra spigolo Torretta e banchina lato mare. Sopralluoghi tecnici per progettazione definitiva programmati dal mese di marzo. Carlo Ghiozzi e Michele .🔗 Leggi su Ameve.eu
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