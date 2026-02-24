Romito barriere new jersey al Boccale Salvetti | Soluzione inadatta abbiamo scritto al ministero dei Trasporti

Romito ha installato barriere new jersey al Boccale per motivi di sicurezza, causando polemiche tra i residenti. Le barriere sono state posizionate lungo un tratto di circa 70 metri, suscitando proteste da parte di chi le ritiene eccessive. Il sindaco ha scritto al ministero dei Trasporti per chiedere una revisione della decisione. Intanto, i cittadini continuano a chiedersi quanto dureranno queste misure e se rappresentino una soluzione definitiva.

Le installazioni sono state posizionate per motivi di sicurezza. Il sindaco: "Paesaggisticamente insostenibili, perché non è stata trovata prima una soluzione?" Sono diventate operative da lunedì 23 febbraio le nuove misure di sicurezza sul Romito alla curva del Boccale, lungo un tratto di circa 60-80 metri, così come deciso in prefettura. Il provvedimento, emanato per ridurre il rischio di incidenti in quel tratto di strada, prevede barriere new jersey e nuova segnaletica orizzontale e verticale. La polizia stradale intensificherà i controlli per far rispettare il limite di 40 kmh. L'intervento effettuato però è stato criticato duramente dal sindaco Luca Salvetti: “Fermo restando che la sicurezza stradale resta una priorità, questa soluzione è inadatta e rappresenta una ferita per uno dei tratti più suggestivi della nostra costa. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

