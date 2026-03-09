A Birmingham va in scena Crufts 2026 | ecco i campioni dell’esposizione canina più grande del mondo

A Birmingham si tiene Crufts 2026, l’esposizione canina più grande al mondo. L’evento si svolge dal 9 marzo e vede partecipare numerosi espositori e cani di diverse razze provenienti da tutto il mondo. Durante la manifestazione vengono presentati i migliori esemplari, e i vincitori vengono premiati nelle varie categorie. La competizione attira appassionati e professionisti del settore.

Birmingham, 9 marzo 2026 – Anche nel 2026, l'iconica esposizione canina internazionale Crufts ha confermato il suo primato come la più grande manifestazione dedicata ai cani di razza al mondo. Organizzata dal The Royal Kennel Club e ospitata come ogni anno al National Exhibition Centre di Birmingham, l'edizione 2026 ha richiamato migliaia di partecipanti e spettatori provenienti da tutto il pianeta, consolidando una tradizione che dura da oltre un secolo. L'evento, che si è svolto nel fine settimana, ha visto la partecipazione di oltre 24.000 cani iscritti, rappresentanti più di 220 razze diverse. Provenienti da oltre 50 paesi, i concorrenti...