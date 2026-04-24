Torna il ' Dog show' al via l' esposizione canina amatoriale aperta a tutte le razze

A Poggio Renatico si svolge domenica 26 un’Expo cinofila amatoriale al Parco del Ricordo, organizzata da ‘Dei Principi di Sciara’. L’evento è aperto a tutte le razze e si tratta di un’esposizione dedicata ai cani di tipo amatoriale, che coinvolge appassionati e proprietari di animali domestici. La manifestazione rappresenta una ripresa dopo periodi di sospensione e si svolge in un contesto all’aperto, nel rispetto delle normative vigenti.

Poggio Renatico si prepara ad accogliere una giornata speciale dedicata agli amici a quattro zampe con l’Expo cinofila amatoriale organizzata da ‘Dei Principi di Sciara’, in programma domenica 26 presso il Parco del Ricordo.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa manifestazione rappresenta.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Torna il 'Trofeo del Castello': esposizione canina amatoriale e quarto Memorial HeroSabato 25 dalle 12 alle 18, in via Biverare a Mesola, si terrà l'ottavo Trofeo del Castello, esposizione canina amatoriale aperta a tutti i cani (di... Il Dobermann Pinscher Penny trionfa al Westminster Kennel Club Dog Show 2026: le immagini della premiazionePenny ha vinto il premio di cane più bello del mondo nel prestigioso concorso cinofilo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Torna a Treviso la Dog Challenge, una giornata unica tra gioco e complicità con il proprio cane; Cani e gatti, ecco Alassio Pet Lover: in piazza torna il festival degli amici a 4 zampe; La cinofilia che evolve, torna a Verona il LiveDog Fest: Ogni cane ha un potenziale da esprimere; The Dog Stars – Le stelle dopo la fine, trailer e uscita del film di Ridley Scott con Jacob Elordi. Torna a Treviso la Dog Challenge, una giornata unica tra gioco e complicità con il proprio caneL'appuntamento il 19 aprile all'Osteria Vivace di Treviso. Quest’anno consulenze personalizzate e un laboratorio pensato per i bambini ... trevisotoday.it Il Dobermann Pinscher Penny trionfa al Westminster Kennel Club Dog Show 2026: le immagini della premiazionePenny è la regina del Westminster Kennel Club Dog Show 2026. Il Dobermann Pinscher ha vinto il titolo Best in Show nella 150esima edizione della competizione che consacra l’animale come cane più ... ilfattoquotidiano.it Il programma condotto da Milo Infante torna in onda stasera, venerdì 24 aprile, alle 21.20 su Rai 2 Leggi l'articolo #Ore14Sera facebook Tosca torna a farci emozionare con "Feminae", un album che è un vero e proprio manifesto dell'essenza femminile. E contiene una chicca cantata con Ornella Vanoni x.com