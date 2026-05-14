Sicilia stop ai doppi incarichi | la sanità si libera dalla politica

In Sicilia, è stato deciso di vietare ai dirigenti sanitari di ricoprire anche incarichi politici, con l’obiettivo di separare le funzioni di gestione sanitaria da quelle politiche. La misura riguarda i professionisti che ricoprono ruoli di vertice nelle aziende sanitarie regionali, ai quali sarà richiesto di abbandonare eventuali cariche politiche precedenti o attuali. La nuova normativa mira a garantire maggiore autonomia nella gestione dei servizi medici nelle diverse province dell’isola.

? Punti chiave Chi sono i dirigenti sanitari che dovranno rinunciare alle cariche politiche?. Come influirà questa separazione sui servizi medici nelle province siciliane?. Perché il caso di Ferdinando Croce è diventato un precedente legislativo?. Quali vuoti amministrativi dovranno colmare i comuni dopo questa riforma?.? In Breve Nuccio Di Paola ha guidato l'iter legislativo dalle commissioni fino al Palazzo dei Normanni.. Incompatibilità estesa a sindaci, assessori, consiglieri comunali e membri dei consigli circoscrizionali.. Esempio storico citato riguarda Ferdinando Croce tra ASP Trapani e comune di Giardini Naxos.. Riforma mira a proteggere i servizi dai tagli economici derivanti dalle logiche elettorali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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