Ars successi per Pd e M5S | stop alle assunzioni nelle partecipate fino al 2027 e no ai doppi incarichi
Il Consiglio regionale ha approvato una delibera che blocca le assunzioni nelle società partecipate fino alla fine del 2027. La stessa decisione riguarda anche i doppi incarichi tra il settore sanitario e le istituzioni politiche, che sono stati vietati con effetto immediato. La misura interessa le forze di maggioranza e impedisce la possibilità di ricoprire più ruoli contemporaneamente.
Stop alle assunzioni nelle società partecipate fino al 31 dicembre 2027 e stop ai doppi incarichi tra sanità e istituzioni politiche. Il via libera all'Ars a due norme proposte dal Pd e dal Movimento Cinque Stelle certifica le grosse difficoltà della maggioranza a Sala d'Ercole.La norma sul.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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