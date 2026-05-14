Ars successi per Pd e M5S | stop alle assunzioni nelle partecipate fino al 2027 e no ai doppi incarichi

Il Consiglio regionale ha approvato una delibera che blocca le assunzioni nelle società partecipate fino alla fine del 2027. La stessa decisione riguarda anche i doppi incarichi tra il settore sanitario e le istituzioni politiche, che sono stati vietati con effetto immediato. La misura interessa le forze di maggioranza e impedisce la possibilità di ricoprire più ruoli contemporaneamente.

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Stop alle assunzioni nelle società partecipate fino al 31 dicembre 2027 e stop ai doppi incarichi tra sanità e istituzioni politiche. Il via libera all'Ars a due norme proposte dal Pd e dal Movimento Cinque Stelle certifica le grosse difficoltà della maggioranza a Sala d'Ercole.La norma sul.🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ars, disco rosso ai doppi incarichi: "Stop ai politici con cariche istituzionali ai vertici delle Asp"E’ stato approvato in prima commissione all’Ars l'emendamento promosso dal Movimento 5 Stelle che regola l’incompatibilità e inconferibilità degli... Sicilia, blocco assunzioni nelle partecipate: stop al clientelismo? Domande chiave Quali enti pubblici sono esclusi dal blocco delle assunzioni? Chi sono i professionisti che potranno comunque entrare nelle... Argomenti più discussi: Ars, successi per Pd e M5S: stop alle assunzioni nelle partecipate fino al 2027 e no ai doppi incarichi; Ars, torna lo spettro del voto segreto: 2 zampate di Pd e M5s; Maggioranza a pezzi all'Ars, strapotere Pd-M5s: Fratelli d'Italia sbotta contro gli alleati; Sla, ddl del Pd all’Ars: Garantire l’assistenza in tutta la Sicilia.