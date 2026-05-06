Ars disco rosso ai doppi incarichi | Stop ai politici con cariche istituzionali ai vertici delle Asp

In Sicilia, è stato approvato in prima commissione all'Ars un emendamento proposto dal Movimento 5 Stelle che introduce restrizioni sugli incarichi dei politici nelle Asp. La norma stabilisce che i ruoli di direttore generale, sanitario o amministrativo nelle Asp sono incompatibili con le cariche istituzionali ricoperte dai politici. La decisione mira a vietare doppi incarichi, limitando la possibilità di ricoprire più ruoli contemporaneamente.

E’ stato approvato in prima commissione all’Ars l'emendamento promosso dal Movimento 5 Stelle che regola l’incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, nello specifico quelli di direttore generale, direttore sanitario o amministrativo nelle Asp, che diventano incompatibili con le cariche di.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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