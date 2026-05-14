Sicilia Jazz Festival Tosca e Stefano Di Battista in concerto al Teatro di Verdura

Da palermotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sicilia Jazz Festival si svolgerà il 1° luglio al Teatro di Verdura, con un concerto di Tosca e Stefano Di Battista. L’evento è organizzato in collaborazione tra l’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, il Comune di Palermo e l’Università degli Studi. La manifestazione segue le edizioni passate, che hanno riscosso numeri significativi, e si inserisce nel calendario culturale della regione. Il teatro ospiterà le esibizioni di artisti noti nel panorama jazz italiano.

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Tosca e Stefano Di Battista il 1° luglio al Teatro di Verdura per il Sicilia Jazz Festival. Dopo i grandi numeri delle precedenti edizioni, l'evento, frutto della collaborazione tra l’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, il Comune di Palermo, l’Università degli Studi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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