Sicilia Jazz Festival Tosca e Stefano Di Battista in concerto al Teatro di Verdura
Il Sicilia Jazz Festival si svolgerà il 1° luglio al Teatro di Verdura, con un concerto di Tosca e Stefano Di Battista. L’evento è organizzato in collaborazione tra l’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, il Comune di Palermo e l’Università degli Studi. La manifestazione segue le edizioni passate, che hanno riscosso numeri significativi, e si inserisce nel calendario culturale della regione. Il teatro ospiterà le esibizioni di artisti noti nel panorama jazz italiano.
Tosca e Stefano Di Battista il 1° luglio al Teatro di Verdura per il Sicilia Jazz Festival. Dopo i grandi numeri delle precedenti edizioni, l'evento, frutto della collaborazione tra l’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, il Comune di Palermo, l’Università degli Studi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sullo stesso argomento
Branduardi canta per San Francesco: concerto solidale al Teatro di VerduraQuest’anno ricorre l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi (12262026) e la Sicilia francescana ed ecclesiale celebrerà...
Emma in concerto a Palermo: l'artista al Teatro di Verdura per il Dream Pop FestStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Emma quest’estate...
Si parla di: Concerti e festival per i prossimi mesi. La lista in continuo aggiornamento [Info e Biglietti].
Al Sicilia Jazz Festival star della musica internazionaleUn cartellone, quello del Sicilia Jazz Festival 2024, ricco e variegato con attività concertistiche continue e da vivere, sempre alla scoperta di nuovi luoghi. Concerti in centro a Palermo, ma anche a ... ansa.it
Al Sicilia Jazz Festival protagonista l'Orchestra Jazz SicilianaPALERMO (ITALPRESS) - Al Sicilia Jazz Festival 2024 protagonista l'Orchestra Jazz Siciliana con i big del panorama internazionale. Tra gli ospiti stelle internazionali come Arturo Sandoval, Arisa, Ron ... notizie.tiscali.it