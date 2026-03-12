Emma in concerto a Palermo | l' artista al Teatro di Verdura per il Dream Pop Fest

Emma si esibirà questa estate al Teatro di Verdura di Palermo, dove prenderà parte al Dream Pop Fest. L'artista porterà sul palco il suo nuovo spettacolo durante il suo tour estivo 2026, che la vedrà impegnata in diverse tappe sui principali festival italiani. La serata a Palermo rappresenta una delle date più attese del suo calendario musicale.

Emma quest'estate sarà protagonista sui palchi dei principali festival della penisola con il suo live tour 2026. A Palermo l'artista sarà ospite della kermesse Dream Pop Fest organizzata da Puntoeacapo Srl in collaborazione con il Comune di Palermo al Teatro di Verdura. Il concerto in programma il 24 luglio ha già registrato il sold out. Con la sua grande grinta e una voce che graffia l'anima Emma è tra le artiste più amate del panorama musicale italiano. Dopo l'uscita del suo ultimo singolo "Brutta Storia", brano accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica e che ha raggiunto anche il vertice delle classifiche radiofoniche generali, il 2025 di Emma si è chiuso con risultati straordinari.

