Governo Renzi a Meloni | Quando cittadini dicono No si va al Quirinale e ci si dimette

Da lapresse.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un commento di un esponente politico si è aggiunto al dibattito pubblico riguardo alle decisioni governative, affermando che quando i cittadini esprimono un forte dissenso, si dovrebbe ricorrere alle dimissioni presso il Quirinale. La dichiarazione si riferisce a un episodio in cui un grande rifiuto popolare avrebbe influenzato significativamente l’andamento della legislatura, richiamando episodi precedenti in cui i referendum hanno avuto un ruolo determinante.

“C’è stato un No grosso come una casa che cambia la storia politica di questa legislatura, come in altre vicende i no referendari hanno fatto in questi anni, se lo faccia dire da un esperto della materia. Il no rimbomba per i prossimi 14 mesi”. Così il leader di Iv Matteo Renzi, intervenendo al Senato dopo l’informativa della premier Giorgia Meloni sull’azione del governo. “Presidente lei ha avuto la sfiducia – aggiunge -. Quando i cittadini ti dicono no, non si fa il video con gli uccellini ma si va al Quirinale e ci si dimette”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Governo, Renzi a Meloni: "Quando cittadini dicono No, si va al Quirinale e ci si dimette"

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Governo, Renzi a Meloni: Quando cittadini dicono No, si va al Quirinale e ci si dimette

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