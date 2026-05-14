Sicilia blocco assunzioni nelle partecipate | stop al clientelismo

In Sicilia, è stato imposto un blocco alle assunzioni nelle società partecipate, con l’obiettivo di contrastare il clientelismo. Tuttavia, alcune categorie di enti pubblici sono state escluse da questa restrizione. Sono ammessi anche professionisti che svolgono incarichi specifici, consentendo loro di entrare nelle partecipate senza violare le nuove regole. La misura riguarda principalmente le assunzioni ordinarie e mira a controllare le assunzioni nel settore pubblico.

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