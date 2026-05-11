Blocco assunzioni in Sicilia i sindacati | Seus da escludere o ci saranno conseguenze gravi nelle emergenze

In Sicilia, il blocco delle assunzioni nelle aziende partecipate regionali ha suscitato preoccupazioni tra i sindacati. Secondo la Fials 118, questa decisione, approvata di recente dall'assemblea regionale, potrebbe compromettere la capacità del sistema di emergenza di funzionare correttamente. I rappresentanti sindacali avvertono che, se le assunzioni non verranno ripristinate, potrebbero verificarsi conseguenze gravi nelle situazioni di emergenza.

Secondo l'organizzazione sindacale Fials 118, il blocco delle assunzioni nelle partecipate regionali, approvato di recente all'Ars, mette a rischio la tenuta del sistema di emergenza regionale. Lo scrive il sindacato in una nota a firma di Carmelo Salamone e Sebastiano Motta, ricordando che.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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