Un dirigente sportivo ha commentato con tono critico i successi dell’Inter, sottolineando che la squadra ha ottenuto i risultati attesi senza bisogno di particolari interventi o interventi di emergenza. La squadra ha conquistato lo scudetto e la Coppa Italia, un double considerato quasi storico, ma ci sono opinioni che mettono in discussione questa percezione. La discussione si concentra sulle modalità e sul valore delle vittorie dell’Inter nell’attuale stagione.

Vittoria dello scudetto, vittoria in Coppa Italia, un double per certi versi quasi storico per l’Inter, ma c’è chi la pensa diversamente. È Christian Panucci, che in una serata e in un momento in cui l’Inter di Cristian Chivu è stata elogiata da tanti per la stagione fatta, è andato controcorrente a Mediaset – nel post partita – e ha “smontato” la narrazione che si fa nei confronti di Lautaro Martinez e compagni. “Mi sembra sempre di coccolarli. Cioè questi giocano nell’Inter, sono giocatori forti. È normale che debbano sempre vincere”, ha esclamato Panucci in studio a SportMediaset. “Mi sembra una grande stagione sì, ma dovevano farla. In Europa non l’hanno fatta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Si vuole sempre coccolare l’Inter, mica sono andati in terapia intensiva. Hanno fatto ciò che dovevano”: Panucci va controcorrente

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Le parole di Christian Panucci sulla stagione dell’Inter Hanno fatto una grande stagione ma sembra sempre di coccolarli. Questi giocano nell’Inter, sono giocatori forti ed è normale che debbano vincere. Si, va bene, hanno fatto una grande stagione, ma dove x.com

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