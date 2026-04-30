Il legale che difese la Flotilla del 2010 a Ilfattoquotidianoit | Israele va oltre la pirateria si sente autorizzato a fare ciò che vuole

Un legale che rappresentò i partecipanti alla Flotilla del 2010 ha dichiarato che Israele si sente autorizzato a compiere azioni oltre la pirateria. Ha aggiunto che, fin dal 2010, lo Stato ha attaccato senza conseguenze le imbarcazioni che cercavano di rompere il blocco marittimo, impedendo l’ingresso di aiuti umanitari a Gaza. La vicenda riguarda le tensioni legate alle operazioni di interdizione in acque internazionali.

“Purtroppo c’era da aspettarselo perché Israele dal 2010 ha sempre attaccato impunemente le Flotille che tentano di rompere il blocco marittimo illegale per portare aiuti umanitari a Gaza”. Il professore israeliano Itamar Mann, docente di Diritto Internazionale presso l’Università di Monaco di Baviera, ritiene però che con l’attacco della notte scorsa contro la Global Sumud Flottilla nelle acque internazionali al largo di Creta, Israele sia andato oltre. “Il segnale di questa escalation contro gli attivisti umanitari era già arrivato quando, molto probabilmente, le Forze di Difesa Israeliane avevano attaccato con un drone l’imbarcazione...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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