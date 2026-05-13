Panucci smonta in tv l'Inter che ha vinto la Coppa Italia | Basta coccolarla mica era andata in terapia intensiva

In diretta televisiva, un ex calciatore ha commentato la vittoria dell'Inter nella finale di Coppa Italia contro la Lazio, con un commento che ha suscitato attenzione. Dopo la partita giocata all'Olimpico, ha detto che non bisogna esagerare nel celebrare il successo, aggiungendo che la squadra non era mai stata in condizioni critiche. Le sue parole sono state pronunciate durante una trasmissione su una rete nazionale.

L'ex calciatore va controcorrente in diretta a Mediaset dopo la finale dell'Olimpico e il successo dei nerazzurri sulla Lazio (0-2). "Sembra che hanno fatto un'impresa ma non mi sembra. in Europa non è stato così".🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SUPER GOL DI PIO ESPOSITO IN INTER - VENEZIA! #Esposito #CoppaItalia #InterVenezia

Notizie correlate

Bonnie Tyler ancora in terapia intensiva: “Operata d’urgenza in Portogallo perché le era scoppiata l’appendice”Liberto Mealha, amico intimo di Bonnie Tyler, ha rivelato le cause che hanno costretto la popstar a sottoporsi a un intervento chirurgico d’urgenza...

Chivu festeggia la Coppa Italia dell’Inter: “Non era scontato vincere due trofei quest’anno”Chivu resta con i piedi per terra e non si fa trascinare dal paragone con Mourinho dopo la vittoria della Coppa Italia: "Ci siamo meritati questi...

Lazio-Inter oggi in finale di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: formazioni ufficialiLa Lazio affronta l'Inter per la seconda volta in quattro giorni, ma questa volta in palio c'è la Coppa Italia: dove vedere la finale in tv e le scelte ... fanpage.it

Lazio-Inter stasera: dove vedere la finale di Coppa Italia in TV o streamingLa finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter si gioca stasera all’Olimpico: ecco dove vedere il match in TV e streaming, l’orario e le probabili formazioni. movieplayer.it