Bimbo di tre anni si sente male morto durante il trasporto in ospedale | tragedia in provincia di Venezia la famiglia aveva chiesto l’intervento

In provincia di Venezia, un bambino di tre anni è deceduto durante il trasporto in ospedale dopo aver accusato un malore. La famiglia aveva chiamato la Croce Verde di Cavallino Treporti in via d’urgenza, segnalando il peggioramento delle sue condizioni. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla vicenda o sulle cause del malessere del piccolo.

Un bambino di tre anni si è sentito male ed è morto stasera durante il trasporto in ospedale. La famiglia aveva avvertito la Croce Verde di Cavallino Treporti (Venezia) con una telefonata d’urgenza, perché accusava malessere e andava peggiorando al passare delle ore. I medici sono intervenuti nella casa a Treporti e lo hanno trasferito verso l’ospedale di Jesolo. Era stato allertato anche l'elicottero del Suem. Ancor prima di consegnare il bimbo ai medici per una valutazione delle condizioni e tentare un intervento al Pronto soccorso, gli operatori sanitari del 118 hanno constatato che non ce l’aveva fatta. Si indaga sulle cause.... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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