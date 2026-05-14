Si schianta in moto in viale Marconi a 22 anni | domani i funerali di Lorenzo Rapisardi

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 22 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto domenica scorsa in viale Marconi, dove si è schiantato in moto. Si terranno domani i funerali del ragazzo, identificato come Lorenzo Rapisardi. La coppia di vittime comprende anche un altro giovane, coinvolto nello stesso episodio. La zona è stata teatro di un grave incidente che ha portato alla morte di due persone. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

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Lorenzo Rapisardi è uno dei due ragazzi morti in viale Marconi domenica 10 maggio: domani sono stati fissati i funerali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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