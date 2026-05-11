Lorenzo Rapisardi e Gianluca Fino sono i due 22enni morti su viale Marconi | uno era amico di Gaia e Camilla
Due giovani di 22 anni sono deceduti in un incidente avvenuto su viale Marconi a Roma. I motociclisti sono stati identificati come Lorenzo Rapisardi e Gianluca Fino. Uno dei due aveva frequentato la stessa scuola di Gaia Von Freymann, che nel 2019 era stata investita su Corso Francia. La dinamica dell’incidente e ulteriori dettagli sono ancora in fase di accertamento.
I due motociclisti di 22 anni morti Roma sono Lorenzo Rapisardi e Gianluca Fino. Uno dei due era compagno di classe di Gaia Von Freymann, investita su Corso Francia nel 2019.🔗 Leggi su Fanpage.it
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