Lorenzo Rapisardi e Gianluca Fino sono i due 22enni morti su viale Marconi | uno era amico di Gaia e Camilla

Due giovani di 22 anni sono deceduti in un incidente avvenuto su viale Marconi a Roma. I motociclisti sono stati identificati come Lorenzo Rapisardi e Gianluca Fino. Uno dei due aveva frequentato la stessa scuola di Gaia Von Freymann, che nel 2019 era stata investita su Corso Francia. La dinamica dell’incidente e ulteriori dettagli sono ancora in fase di accertamento.

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