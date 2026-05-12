Lorenzo e Gianluca morti a 22 anni su viale Marconi i residenti | Incrocio maledetto lo diciamo da anni

Due giovani di 22 anni sono deceduti in un incidente all’incrocio tra viale Marconi e via Valco di San Paolo. I residenti e gli automobilisti della zona da anni segnalano i pericoli di quel punto, definendolo un incrocio particolarmente rischioso. La tragedia ha suscitato di nuovo preoccupazione tra chi vive e circola in quella zona.

Dopo la morte di Lorenzo Rapisardi e Gianluca Fino, residenti e automobilisti tornano a denunciare i pericoli dell’incrocio tra Marconi e Valco di San Paolo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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