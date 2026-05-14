Si schianta con l' auto contro un cipresso muore 57enne ristoratrice casertana

Una donna di 57 anni, proprietaria di un ristorante, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel territorio di Castellina in Chianti. Secondo quanto ricostruito, l’auto si è schiantata contro un cipresso, causando il decesso sul colpo. La notizia ha suscitato cordoglio tra le comunità della Toscana e del litorale domizio, dove la vittima era conosciuta. Le autorità stanno indagando sulle cause dello schianto.

Profondo dolore tra la Toscana e il litorale domizio per la scomparsa di Arcangela D'Annolfo, la ristoratrice di 57 anni morta in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto nel territorio di Castellina in Chianti.La donna, originaria di Mondragone ma residente da oltre vent’anni in.🔗 Leggi su Casertanews.it

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