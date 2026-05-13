Finisce con l’auto contro un cipresso e muore in ospedale Addio ad Arcangela nota ristoratrice

Una donna di 57 anni, proprietaria del ristorante 'Le Tre Porte' nel centro storico di Castellina in Chianti, è deceduta dopo aver perso il controllo della propria auto, che si è schiantata contro un cipresso. L’incidente è avvenuto nel territorio comunale e l’auto si è fermata con il veicolo contro un albero. La donna è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta poco dopo. La comunità locale si trova in lutto per la perdita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui