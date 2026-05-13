Finisce con l’auto contro un cipresso e muore in ospedale Addio ad Arcangela nota ristoratrice
Una donna di 57 anni, proprietaria del ristorante 'Le Tre Porte' nel centro storico di Castellina in Chianti, è deceduta dopo aver perso il controllo della propria auto, che si è schiantata contro un cipresso. L’incidente è avvenuto nel territorio comunale e l’auto si è fermata con il veicolo contro un albero. La donna è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta poco dopo. La comunità locale si trova in lutto per la perdita.
Castellina in Chianti (Siena) - Castellina in Chianti sotto choc per la morte di una notissima ristoratrice del centro storico di 57 anni, titolare del locale 'Le Tre Porte', portato avanti insieme ai familiari. Arcangela D'Annolfo, originaria di Mondragone ma da oltre 20 anni a Castellina, per cause da accertare, non si esclude un malore, è finita con la sua utilitaria contro un cipresso nel tratto di strada, appena superato Lornano, prima della località Topina. Inizialmente non sembrava grave, è stata soccorsa e portata alle Scotte dove la ristoratrice è poi deceduta. Sul posto i carabinieri per i rilievi. Tutti le volevano bene per la sua gentilezza e disponibilità.🔗 Leggi su Lanazione.it
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