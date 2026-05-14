Schianto contro cipresso Notissima ristoratrice del Chianti muore dopo l’incidente in auto

Una nota ristoratrice del Chianti è deceduta a seguito di un incidente in auto avvenuto nelle scorse ore. L’incidente si è verificato nei pressi di un cipresso lungo una strada locale. La donna, conosciuta e apprezzata nella zona, era molto stimata per il suo carattere socievole e il modo amichevole con cui si relazionava con le persone. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra amici e clienti.

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di Laura Valdesi SIENA Sorridente. Gioviale. Aveva un saluto per tutti. Si faceva volere bene. Era ormai stata ’adottata’ da Castellina in Chianti. Una comunità-famiglia dove tutti si conoscono. E che, nel momento in cui capisce che c’è amore per il paese e per la terra del Chianti, apre subito il suo cuore. Così era accaduto con Arcangela D’Annolfo, 57 anni compiuti a marzo. Ormai oltre 20 che, seppure originaria di Mondragone, in provincia di Caserta, aveva messo radici a Castellina. Che ieri mattina, saputo della morte dell’imprenditrice, è rimasta scioccata. Non poteva essere accaduto proprio a quella donna che si era rimboccata le maniche e, con tanti sacrifici, era riuscita insieme alla famiglia a far decollare il ristorante-pizzeria in pieno centro storico, ’Le Tre Porte’.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Schianto contro cipresso. Notissima ristoratrice del Chianti muore dopo l’incidente in auto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Finisce con l’auto contro un cipresso e muore in ospedale. Addio ad Arcangela, nota ristoratriceCastellina in Chianti (Siena) - Castellina in Chianti sotto choc per la morte di una notissima ristoratrice del centro storico di 57 anni, titolare... Muore dopo lo schianto del suo scooter contro un'auto: Colorno ricorda il 59enne Aniello GemitoÈ morto, nel pomeriggio di venerdì 24 aprile, dopo essersi scontrato frontalmente con un'auto lungo via Colorno, all'altezza dell'autovelox. Si parla di: Schianto contro cipresso. Notissima ristoratrice del Chianti muore dopo l’incidente in auto; Finisce con l’auto contro un cipresso e muore in ospedale. Addio ad Arcangela, nota ristoratrice. Schianto contro cipresso. Notissima ristoratrice del Chianti muore dopo l’incidente in autoArcangela D’Annolfo, 57 anni, era titolare di un locale a Castellina. Tutto è avvenuto sulla strada che dopo Lornano porta a Topina. Una persona affabile e di rara gentilezza, la descrivono nel paes ... lanazione.it