Schianto contro cipresso Notissima ristoratrice del Chianti muore dopo l’incidente in auto
Una nota ristoratrice del Chianti è deceduta a seguito di un incidente in auto avvenuto nelle scorse ore. L’incidente si è verificato nei pressi di un cipresso lungo una strada locale. La donna, conosciuta e apprezzata nella zona, era molto stimata per il suo carattere socievole e il modo amichevole con cui si relazionava con le persone. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra amici e clienti.
di Laura Valdesi SIENA Sorridente. Gioviale. Aveva un saluto per tutti. Si faceva volere bene. Era ormai stata ’adottata’ da Castellina in Chianti. Una comunità-famiglia dove tutti si conoscono. E che, nel momento in cui capisce che c’è amore per il paese e per la terra del Chianti, apre subito il suo cuore. Così era accaduto con Arcangela D’Annolfo, 57 anni compiuti a marzo. Ormai oltre 20 che, seppure originaria di Mondragone, in provincia di Caserta, aveva messo radici a Castellina. Che ieri mattina, saputo della morte dell’imprenditrice, è rimasta scioccata. Non poteva essere accaduto proprio a quella donna che si era rimboccata le maniche e, con tanti sacrifici, era riuscita insieme alla famiglia a far decollare il ristorante-pizzeria in pieno centro storico, ’Le Tre Porte’.🔗 Leggi su Lanazione.it
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