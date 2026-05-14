Si scatena la polemica su The Punisher | One Last Kill – Effetti speciali a metà
Una scena dello speciale “The Punisher: One Last Kill” ha suscitato critiche da parte del pubblico, che ha sottolineato come gli effetti speciali appaiano incompleti e di bassa qualità. Secondo alcuni spettatori, gli effetti visivi della scena non sono riusciti a rendere l’azione in modo convincente, generando commenti negativi sui social e nelle discussioni online. La discussione riguarda principalmente la qualità tecnica degli effetti usati, che sembra non aver soddisfatto le aspettative degli appassionati.
Una scena d’azione nello speciale The Punisher: One last kill sarebbe stata al centro delle polemiche del pubblico a causa di ciò che sembrano essere effetti speciali scadenti e incompleti, a detta di alcuni fan. sembra una sequenza della Playstation, sembra una scena di GTA. E così via. Inoltre, sembra che siano stati notati problemi d’audio; questi dettagli sembrano aver irritato i fan, e non poco. Sembra che il problema audio sia stato causato dal mixaggio audio. Il canale centrale proviene dal retro e anche i livelli sono sballati. “Gli altoparlanti surround sono configurati male Non riuscivo a sentire assolutamente nulla a livello audio... 🔗 Leggi su Nerdpool.it
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