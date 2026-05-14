The Punisher | One Last Kill – in che Timeline si colloca?

C’è una domanda che tutti ci siamo posti guardando one last kill: che timeline segue? La risposta arriva direttamente da Dario Scardapane (showrunner di Daredevil: Born Again), in modo abbastanza semplice e cronologico (perfino per i tempi di produzione e le date di uscita delle pellicole). Questo nuovo capitolo prende posto esattamente dopo la stagione 2 di The Punisher. Scardapane spiegava che nello speciale del Punitore, Frank si trova nello spazio di tempo dopo gli eventi di The Punisher stagione 2 e sia prima che durante l’arco narrativo della seconda stagione della serie Daredevil: Born Again. Il messaggio è chiaro, la vendetta seppur compiuta non si è placata, e mentre Frank cerca di ritrovare sé stesso, compariva in Daredevil: Born Again stagione 2. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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When does PUNISHER: ONE LAST KILL happen in the MCU timeline

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