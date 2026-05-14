Si scalda il confronto elettorale Manna lascia la diretta televisiva

Da ilrestodelcarlino.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di oggi, durante un dibattito elettorale, uno dei partecipanti ha lasciato improvvisamente lo studio. Dopo aver risposto alla prima serie di domande, si è alzato dalla sedia, ha rivolto alcune parole ai presenti, ha stretto la mano al conduttore e si è allontanato. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori collegati in diretta.

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Dopo il primo giro di domande si è alzato dalla sua poltrona, ha chiesto scusa ai telespettatori, ha stretto la mano al conduttore ed è uscito dallo studio (foto). E’ stata un’apparizione flash quella di Ginetto Manna l’altra sera nella trasmissione ‘ Parola Chiave ’ in diretta su Tvrs per il confronto coi suoi competitor a sindaco di Cartoceto Matteo Andreoni e Simone Berluti. Arrivato il suo turno di rispondere alla prima domanda del giornalista Lino Balestra, riguardante le motivazioni che li avevano spinti a candidarsi, Manna, rimarcando la frase pronunciata poco prima da Andreoni ("Non si può pensare di scendere in politica tra una partita al bar e l’altra"), ha detto: "E’ vero, tra una partita e l’altra ho deciso di candidarmi (75enne, è in pensione dopo una specchiata carriera da ex vicequestore e capo della Polizia di Fano).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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