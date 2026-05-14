Si scalda il confronto elettorale Manna lascia la diretta televisiva

Nella serata di oggi, durante un dibattito elettorale, uno dei partecipanti ha lasciato improvvisamente lo studio. Dopo aver risposto alla prima serie di domande, si è alzato dalla sedia, ha rivolto alcune parole ai presenti, ha stretto la mano al conduttore e si è allontanato. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori collegati in diretta.

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Dopo il primo giro di domande si è alzato dalla sua poltrona, ha chiesto scusa ai telespettatori, ha stretto la mano al conduttore ed è uscito dallo studio (foto). E’ stata un’apparizione flash quella di Ginetto Manna l’altra sera nella trasmissione ‘ Parola Chiave ’ in diretta su Tvrs per il confronto coi suoi competitor a sindaco di Cartoceto Matteo Andreoni e Simone Berluti. Arrivato il suo turno di rispondere alla prima domanda del giornalista Lino Balestra, riguardante le motivazioni che li avevano spinti a candidarsi, Manna, rimarcando la frase pronunciata poco prima da Andreoni ("Non si può pensare di scendere in politica tra una partita al bar e l’altra"), ha detto: "E’ vero, tra una partita e l’altra ho deciso di candidarmi (75enne, è in pensione dopo una specchiata carriera da ex vicequestore e capo della Polizia di Fano).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si scalda il confronto elettorale. Manna lascia la diretta televisiva ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’avanzo di bilancio scalda il clima elettoraleCi sono i numeri del bilancio comunale a "scaldare" l’atmosfera della campagna elettorale in vista del voto per il rinnovo del consiglio comunale e... Programma. Manzari si scalda sulla trequarti. Il big match in diretta su Umbria TvSeduta pomeridiana a Pian di Massiano per i biancorossi di Giovanni Tedesco in vista della sfida, attesissima, di domenica contro l’Arezzo. Argomenti più discussi: Si scalda il confronto elettorale. Manna lascia la diretta televisiva; Manna va alla Roma? Per il Napoli è corsa a due per il nuovo direttore sportivo; DS Roma, Manna difficile: si scalda la pista D’Amico; Derby di Roma, è caos: la Lega ricorre al Tar, altre 4 gare rischiano lo slittamento. Giuntoli non era un profilo eticamente adatto si dice , Manna yes man Adl non lo da , D' Amico non scalda nessuno . Spero abbiano riflettuto bene su chi portare dentro visto la risoluzione anticipata del contratto di Massara. x.com Napoli, confronto ai vertici dopo il ko di Bologna: meeting a Roma tra De Laurentiis e MannaIl pesante k.o. subito nell'ultima giornata di campionato contro il Bologna ha accelerato i tempi in casa Napoli, trasformando la sosta per le Nazionali in un periodo di riflessione obbligata ai ... tuttomercatoweb.com