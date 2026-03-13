Programma Manzari si scalda sulla trequarti Il big match in diretta su Umbria Tv

Oggi i biancorossi di Giovanni Tedesco si sono allenati nel pomeriggio a Pian di Massiano in vista della partita di domenica contro l’Arezzo. Manzari ha lavorato sulla trequarti durante la sessione, mentre la squadra si prepara per il big match che sarà trasmesso in diretta su Umbria Tv. La concentrazione è alta in vista dell’incontro.

Seduta pomeridiana a Pian di Massiano per i biancorossi di Giovanni Tedesco in vista della sfida, attesissima, di domenica contro l’ Arezzo. Rispetto alla partita con il Pontedera, l’allenatore del Perugia avrà a disposizione Stramaccioni che ha scontato la squalifica, mentre dovrà fare a meno di Lisi, con molta probabilità anche di Bartolomei, mentre Dell’Orco sta accelerando per recuperare anche se resta più probabile un rientro contro la Torres nella gara in agenda tra sette giorni al Curi. L’idea di Tedesco pare essere quella di confermare il 4-2-3-1 anche per affrontare la capolista Arezzo. In difesa potrebbe scattare la conferma per il pacchetto visto con il Pontedera, con Calapai e Tozzuolo esterni, Riccardi e Angella (favorito su Stramaccioni) al centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Programma. Manzari si scalda sulla trequarti. Il big match in diretta su Umbria Tv Articoli correlati Juve Napoli streaming live e diretta tv: dove vedere il big match dello StadiumPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Napoli-Roma, big match al Maradona: orari, formazioni e diretta tvOggi, 15 febbraio, lo stadio Stadio Diego Armando Maradona ospita uno dei confronti più attesi della stagione: Napoli-Roma, gara valida per la 25ª...