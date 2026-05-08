L’avanzo di bilancio scalda il clima elettorale

I dati sull’avanzo di bilancio del Comune stanno attirando l’attenzione nel corso della campagna elettorale in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e la scelta del nuovo sindaco. Le cifre pubblicate evidenziano una situazione finanziaria positiva, che sta influenzando il dibattito tra i candidati e le forze politiche coinvolte. La discussione si concentra ora sulle possibili implicazioni di questa situazione economica per il futuro amministrativo del paese.

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Ci sono i numeri del bilancio comunale a "scaldare" l’atmosfera della campagna elettorale in vista del voto per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco di Luzzara. Dopo le anticipazioni del Carlino sui dati del bilancio, approvato di recente nell’ultima seduta consiliare del mandato in corso, sono i candidati della lista guidata da Andrea Manfredini (foto) a contestare la bontà delle scelte dell’amministrazione in carica. "E’ opportuno anche chiarire alla popolazione – dichiara il candidato sindaco Manfredini, in carica come consigliere – perché l’attuale opposizione ha espresso parere negativo all’approvazione del bilancio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’avanzo di bilancio scalda il clima elettorale Notizie correlate Comune, approvato il bilancio 2025: 2,5 milioni di avanzoIl consiglio comunale approva - tra le polemiche - il rendiconto di bilancio 2025. Enpaia chiude il bilancio 2025 con un avanzo di 27,1 milioniRoma, 29 aprile 2026 – La Fondazione Enpaia approva il Bilancio Consuntivo 2025 che chiude con un avanzo di 27. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L’utilizzo dell'avanzo non vincolato da parte degli Enti con difficoltà di cassa; L’equilibrio di bilancio guida l’avanzo libero; Bilancio, l’avanzo è di 11 milioni. Gli investimenti? Sono raddoppiati; A Verbania un tesoretto da 2 milioni con l’avanzo di bilancio. Enpaia (previdenza agricola) chiude il bilancio 2025 con un avanzo di 27,1 milioniLa Fondazione Enpaia (Ente nazionale previdenza per gli addetti e gli impiegati agricoli) approva il Bilancio Consuntivo 2025 che chiude con un avanzo di 27.1 milioni di euro, in crescita rispetto a ... corriere.it Bilancio, l’avanzo è di 4 milioni. Marvelli: Siamo pronti ad investireTerre del Reno, l’assessore spiega il risultato: Abbiamo ridotto in modo significativo il fondo contenziosi ... msn.com RENDICONTO 2025 APPROVATO: PER IL COMUNE CONTI IN ORDINE E AVANZO DISPONIBILE DI 1,5 MILIONI Approvato in Consiglio Comunale il Rendiconto di gestione 2025 del Comune di Ruvo di Puglia, lo strumento di sintesi dell’attività amministrativ facebook Approvato Rendiconto Generale 2025 dell’AdSP MAS Avanzo: 83,2 mln Gestione corrente: +27,5 mln Investimenti per 18,8 mln Nuovo ufficio a Chioggia Via al bando per ormeggi yacht a Venezia #Porti #Venezia #Chioggia #Economia #Logis x.com