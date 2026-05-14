Si risvegliano i fedeli del Beato Draghi | lui parla loro sognano il pareggio e l’inciucio tecnico
I sostenitori del Beato Draghi si sono risvegliati con la speranza di un suo intervento, mentre tra gli osservatori si parla di un possibile pareggio politico e di accordi tecnici tra le forze in campo. In un clima di tensione, si discute di manovre sotterranee volte a ristabilire equilibri e di strategie condivise che potrebbero favorire un'alleanza tra le parti. La scena politica italiana si muove tra sussurri e attese, mentre le dinamiche di potere si intrecciano in modo sempre più complesso.
Il sapore del vento alto lo conosce solo il drago, dice un vecchio proverbio cinese: il vento lo conosce solo il Draghi, potremmo declinarlo noi in Italia, il Paese del riposizionamento, delle correnti che spostano equilibri, del soffio affilato dell’inciucio. A un anno dalle elezioni Politiche, basta un intervento pubblico di Mario Draghi ad Aquisgrana per scatenare le fantasie politiche degli orfani dei governi tecnici, i centristi di sinistra, che albergano nel Pd, in Azione e in Italia Viva ma anche nelle banche, nella burocrazia, nelle lobby varie. L’esercito dell’agenda Draghi scalpita: è quello che all’indomani della sua caduta... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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