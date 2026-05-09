Un nuovo dettaglio emerge dal mondo di Mario Draghi, con il barista del suo locale di fronte alla sua abitazione a Roma che torna a far parlare di sé. Antonio Proietti, titolare del bar, è stato protagonista di alcune dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione. Le sue parole sono state riprese dai media, lasciando intravedere possibili sviluppi sul fronte politico.

Rispunta il barista di Mario Draghi. Antonio Proietti è il titolare del locale di fronte all’abitazione dell’ex presidente del Consiglio a Roma. E ieri, in collegamento con la trasmissione di Radio1 Un giorno da pecora, Proietti tra il serio e il faceto ha parlato della possibilità che l’ex presidente della Bce venga coinvolto in un futuro esecutivo non politico. «Attualmente sono qui, di solito vivono a Città della Pieve mentre ora sono qui a Roma, quindi sicuramente c'è qualcosa.» ha detto ieri il titolare del bar. Nel novembre 2021 lo stesso barista era stato protagonista, sempre con lo stesso programma di Radio1, di un retroscena sulla possibile elezione (poi sfumata) di Mario Draghi al Quirinale.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il gossip del barista di Draghi: "Governo tecnico? C'è qualcosa"

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