Si incappuccia e tenta il colpo alle poste | arrestato
Un tentativo di furto si è verificato ieri mattina nell’ufficio postale di Baruccana, in via Trento e Trieste, a Seveso. Un uomo si è coperto il volto con un cappuccio e ha tentato di entrare nell’edificio con l’obiettivo di rubare. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno arrestato il soggetto poco dopo. La scena si è svolta senza incidenti e l’uomo è stato portato in commissariato.
Tentato furto all'ufficio postale di Baruccana in via Trento e Trieste a Seveso nella mattina di ieri, 13 maggio. A renderlo noto le stesse Poste Italiane.Il tentato colpoL’allarme è scattato alle 5:15 del mattino. Stando alla ricostruzione, poco prima un uomo era riuscito ad introdursi dentro. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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