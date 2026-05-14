Si incappuccia e tenta il colpo alle poste | arrestato

Un tentativo di furto si è verificato ieri mattina nell’ufficio postale di Baruccana, in via Trento e Trieste, a Seveso. Un uomo si è coperto il volto con un cappuccio e ha tentato di entrare nell’edificio con l’obiettivo di rubare. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno arrestato il soggetto poco dopo. La scena si è svolta senza incidenti e l’uomo è stato portato in commissariato.

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