Si taglia i baffi per non farsi riconoscere ma la polizia non ci casca | arrestato dopo il colpo alle poste di via Toti

Un uomo di 32 anni, con precedenti penali, è stato arrestato poche ore dopo aver effettuato un colpo presso un ufficio postale della zona. Per cercare di non essere riconosciuto, si era tagliato i baffi, ma la polizia è riuscita comunque a identificarlo e a fermarlo. L'episodio si è verificato venerdì 20 marzo e l'individuo aveva portato via oltre 60 mila euro.

Un 32enne è stato rintracciato a poche ore dalla rapina da 60 mila euro. Aveva minacciato i dipendenti di far esplodere un ordigno se non gli avessero consegnato il denaro. Individuato dopo la fuga grazie alla descrizione dei testimoni Per non farsi riconoscere aveva usato uno stratagemma: tagliarsi i baffi. Ma non è bastato. Poche ore dopo il colpo di venerdì 20 marzo all'ufficio postale di via Enrico Toti, che gli aveva fruttato più di 60 mila euro, un 32enne con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, nonché sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato rintracciato, arrestato e successivamente portato nel carcere Pagliarelli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Si taglia i baffi per non farsi riconoscere, ma la polizia non ci casca: arrestato dopo il colpo alle poste di via Toti Articoli correlati «Suo marito coinvolto in una rapina». Colpo da 30mila euro ma lei non ci casca. Arrestato truffatore ad AnconaANCONA - Tempo fa aveva già sventato un tentativo di truffa con la tecnica del finto carabiniere. Colpo fallito alle Poste di Ottaviano: fanno saltare in aria il bancomat, ma non riescono a portarlo viaTentato assalto nella notte a Ottaviano, in provincia di Napoli, dove ignoti hanno fatto esplodere l’ATM dell’ufficio postale senza riuscire a...