Si fingono corrieri e tentano la rapina alle poste ma il colpo sfuma | arrestato un uomo il complice in fuga

Due uomini si sono presentati in un ufficio postale fingendosi corrieri, con l’intento di compiere una rapina. Uno dei due è stato arrestato sul posto, mentre l’altro è riuscito a fuggire. La polizia intervenuta ha bloccato il presunto responsabile e avviato le indagini per rintracciare il complice ancora irreperibile. Sono in corso verifiche per chiarire i dettagli dell’episodio.

Insieme a un complice era entrato in un ufficio postale fingendosi un corriere e simulando la consegna di un pacco. Così era riuscito a farsi aprire la porta blindata e una volta dentro ha aggredito la dipendente tentando di trascinarla fuori dalla zona blindata per raggiungere i locali e.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Leggi qui https://www.zmedia.it/fingono-di-essere-carabinieri-e-truffano-un-anziano-arrestati-in-flagranza/ I due, a seguito di perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di numerosi monili in oro e argento e di denaro contante per circa 1.000 eur - facebook.com facebook