Si gira a Palermo Young Sherlock 2 tutte le strade del set e i divieti alle auto
A Palermo si sta girando la seconda stagione di “Young Sherlock”, la serie tv disponibile su Amazon Prime Video. La produzione coinvolge diverse strade del centro e comporta divieti di sosta e di transito per le auto nell’area interessata alle riprese. La serie è stata creata da Guy Ritchie e vede come protagonista Hero Fiennes Tinn nel ruolo del giovane Sherlock Holmes. I lavori sono in corso da alcuni giorni e sono stati segnalati alcuni cambiamenti temporanei alla viabilità.
A Palermo si gira la seconda stagione di “Young Sherlock”, la serie tv di Amazon Prime Video, creata da Guy Ritchie e con Hero Fiennes Tinn nei panni del giovane Sherlock Holmes. A tal proposito l'ufficio Traffico e mobilità urbana del Comune ha emanato un'ordinanza di regolamentazione momentanea. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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