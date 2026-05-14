Si gira a Palermo Young Sherlock 2 tutte le strade del set e i divieti alle auto

A Palermo si sta girando la seconda stagione di “Young Sherlock”, la serie tv disponibile su Amazon Prime Video. La produzione coinvolge diverse strade del centro e comporta divieti di sosta e di transito per le auto nell’area interessata alle riprese. La serie è stata creata da Guy Ritchie e vede come protagonista Hero Fiennes Tinn nel ruolo del giovane Sherlock Holmes. I lavori sono in corso da alcuni giorni e sono stati segnalati alcuni cambiamenti temporanei alla viabilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui