Wim Wenders sceglie di nuovo Palermo si gira il film Anime trasparenti | i set e i divieti alle auto

Nei prossimi giorni iniziano le riprese della pellicola prodotta dal cineasta tedesco, con la regia di Luca Lucchesi. Tra le strade coinvolte via dei Nebrodi, via Libertà e la zona della Fiera L'ufficio Traffico del Comune ha emanato un'ordinanza di regolamentazione momentanea della circolazione veicolare e della sosta in alcune viepiazze cittadine in occasione delle riprese del film “Anime trasparenti”, prodotto dal cineasta Wim Wenders, che nel capoluogo siciliano ha già girato “Palermo Shooting”, nel 2008. Stavolta alla regia c'è Luca Lucchesi, che per anni ha assistito il collega tedesco. Dal provvedimento che prevede limitazioni ai veicoli, è possibile anche delineare le location scelte per le scene della pellicola. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

«I film possono cambiare il mondo»: le parole di Wim Wenders alla Berlinale

Movies can change the world, but not politically, says Berlin Film Festival juror Wim WendersBERLIN, Feb 12 (Reuters) - German director Wim Wenders said on Thursday filmmakers must stay out of politics and focus on changing how people think,...

Il film di Wim Wenders ambientato a Tokyo che mi ha rincuorato
Dovendo scegliere tra il film romano-nicciano (Castellitto) e il film nipponico-altruista (Wenders), vado a vedere quello ambientato a Tokyo. Ho la sensazione che possa giovarmi maggiormente.

