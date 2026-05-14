Si finge maresciallo dei carabinieri e prova a truffare coppia di anziani | denunciato 21enne

Un giovane di 21 anni è stato denunciato dopo aver tentato di truffare una coppia di anziani a Lesmo fingendosi un maresciallo dei carabinieri di Monza. L'uomo si è presentato come rappresentante delle forze dell'ordine e ha cercato di ingannare gli anziani con l’obiettivo di ottenere denaro. La truffa è stata scoperta e segnalata alle autorità, che hanno avviato le indagini.

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Si è finto maresciallo dei carabinieri di Monza per cercare di truffare una coppia di anziani residenti a Lesmo. È quanto emerso dalle indagini dei carabinieri che hanno portato alla denuncia di un 21enne, lo scorso 9 maggio. Il fattoL’operazione ha preso il via a seguito dopo che il sedicente.🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Finge di essere incaricato di un maresciallo dei carabinieri per truffare un anzianoPrato, 5 marzo 2026 - Si è finto incaricato di un maresciallo dei carabinieri per convincere un anziano a consegnargli denaro e gioielli, ma è stato... Si finge carabiniere e raggira coppia di anziani: denunciato 48enneUn nuovo caso di truffa agli anziani con origine nel casertano riaccende l’attenzione sul fenomeno dei raggiri telefonici e delle finte identità... Temi più discussi: Treviso, si finge maresciallo e ruba tre orologi dal valore di 18mila euro: arrestato; Si finge maresciallo dei carabinieri e convince una donna a versare 329mila euro: denunciata una 31enne; LATINA | Si finge maresciallo dei Carabinieri e truffa due anziani: denunciato 48enne; Truffe: un anziano a Siena sventa il raggiro del ‘finto maresciallo’. Si finge maresciallo dei carabinieri e convince una donna a versare 329mila euro: denunciata una 31enne ift.tt/bJUIk8g ift.tt/OJejc0s x.com Latina, si finge Maresciallo dei Carabinieri e truffa una coppia di anziani: denunciatoNel corso della mattinata di venerdì, i Carabinieri della Stazione di Latina Scalo, all’esito di attività investigativa, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 48 anni, residente in provincia ... latinaquotidiano.it Lesmo, si fingono carabinieri per truffare una coppa di anziani: smascheratiI coniugi si sono insospettiti e hanno chiamato i veri militari, mandando in fumo il piano dei malviventi a caccia di ori e gioielli ... ilgiorno.it