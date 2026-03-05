Finge di essere incaricato di un maresciallo dei carabinieri per truffare un anziano

Prato, 5 marzo 2026 - Si è finto incaricato di un maresciallo dei carabinieri per convincere un anziano a consegnargli denaro e gioielli, ma è stato scoperto e arrestato dopo un inseguimento. È successo la mattina del 24 febbraio a Prato. I carabinieri della stazione di Jolo, insieme ai militari del nucleo operativo radiomobile di Prato, hanno fermato un giovane tunisino del 2005, irregolare sul territorio nazionale, accusato di tentata truffa aggravata in concorso ai danni di un anziano. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si era presentato sotto casa della vittima, un pensionato del 1949 residente in città, dicendo di essere incaricato da un maresciallo dei carabinieri.