Truffa un’anziana fingendosi funzionario dell’Inps e le porta via mille euro

Un uomo ha contattato un’anziana fingendosi un funzionario dell’Inps e, dopo averla convinta, le ha portato via mille euro. L’individuo si è allontanato subito dopo aver ricevuto il denaro, lasciando la donna senza i soldi richiesti. La vittima ha poi denunciato l’accaduto alle autorità. Le forze dell’ordine stanno verificando i dettagli dell’episodio e cercano eventuali testimoni o immagini di telecamere di sorveglianza.

Fingendosi funzionario dell’Inps si è fatto consegnare mille euro da una signora anziana andandosene poi via, convinto di averla fatta franca. E’ stato invece arrestato l’uomo di 60 anni accusato di truffa aggravata.L’operazione è stata condotta nel quartiere di Secondigliano a Napoli, dai.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Truffa un'anziana fingendosi maresciallo della guardia di finanza a Noceto vicino Parma, arrestato 18enneUn arresto con restituzione di denaro e preziosi: questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri di Noceto contro i raggiri ai danni di anziani. Finto dipendente Inps truffa un’anziana a Terracina: un arresto a SecondiglianoTempo di lettura: < 1 minutoNel quartiere Secondigliano, a Napoli, i carabinieri della Stazione di Terracina, con la collaborazione di quelli... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Si finge un'operatore delle forze dell'ordine e si fa consegnare gioielli da un'anziana; Truffe agli anziani, arrestato terzetto: Pronti alla fuga in taxi. Ma la polizia arriva prima; Truffa un'anziana, bloccato a Perugia; DUE TRUFFE AGLI ANZIANI IN CITTÀ: LA POLIZIA ARRESTA I RESPONSABILI. Truffe agli anziani, la polizia arresta un uomo di 39 anni a TorinoUn uomo di 39 anni è stato arrestato per furto aggravato dalla polizia a Torino, sospettato di avere truffato degli anziani, fingendosi un maresciallo con tanto di falso tesserino, sequestrato in quan ... ansa.it Truffa un'anziana, bloccato a PerugiaIl giovane aveva convinto la donna a farso consegnare denaro e gioielli mediante il raggiro del finto incidente ... rainews.it ALLERTA DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI: EMAIL TRUFFA A CONTENUTO SHOCK Un’ondata di email dal contenuto fortemente intimidatorio sta colpendo migliaia di cittadini in tutta Italia. I messaggi, costruiti ad arte per sembrare atti - facebook.com facebook Chiede il pass disabili ma guida l'auto, scoperto falso cieco. Truffa da 104mila euro ift.tt/AhluEUK x.com