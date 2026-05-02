Truffa un’anziana fingendosi funzionario dell’Inps e le porta via mille euro

Da latinatoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha contattato un’anziana fingendosi un funzionario dell’Inps e, dopo averla convinta, le ha portato via mille euro. L’individuo si è allontanato subito dopo aver ricevuto il denaro, lasciando la donna senza i soldi richiesti. La vittima ha poi denunciato l’accaduto alle autorità. Le forze dell’ordine stanno verificando i dettagli dell’episodio e cercano eventuali testimoni o immagini di telecamere di sorveglianza.

Fingendosi funzionario dell’Inps si è fatto consegnare mille euro da una signora anziana andandosene poi via, convinto di averla fatta franca. E’ stato invece arrestato l’uomo di 60 anni accusato di truffa aggravata.L’operazione è stata condotta nel quartiere di Secondigliano a Napoli, dai.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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