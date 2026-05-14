Si fa consegnare 30mila euro di scarpe spacciandosi per corriere | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di consegnare un carico di scarpe dal valore di 30.000 euro, spacciandosi per corriere. Si è presentato con un furgone con targa clonata e ha caricato le calzature senza autorizzazione, poi è fuggito. La polizia ha intercettato e fermato il soggetto poco dopo, durante le operazioni di verifica. Gli agenti hanno sequestrato il veicolo e la merce, avviando le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio.

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Si è presentato con un furgone con targa clonata, si spacciato per corriere e ha caricato 30.000 euro di calzature per poi far perdere le tracce. Ma i carabinieri lo hanno rintracciato, denunciato e recuperato la refurtiva. L’operazione è stata messa segno dai militari di Montegranaro a seguito della querela sporta dal responsabile di un’azienda calzaturiera. Il sedicente corriere, dopo aver preannunciato telefonicamente il ritiro della merce, si è presentato presso la ditta alla guida di un furgone Ducato bianco con targa clonata e ha caricato ben 82 paia di calzature da uomo, per un valore al dettaglio di circa 30.000 euro. Il titolare ha scoperto l’inganno solo quando il vero corriere lo ha contattato per concordare il ritiro delle calzature.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si fa consegnare 30mila euro di scarpe spacciandosi per corriere: arrestato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Si spaccia per corriere e si dilegua col carico di scarpe da 30mila euroUn 53enne napoletano è stato intercettato in autostrada, a Marcianise, dopo aver rubato scarpe per circa 30mila euro a Montegranaro, nelle Marche. Finto corriere porta via 30mila euro di scarpe nelle Marche, fermato nel CasertanoLa Polizia ha denunciato un 53enne napoletano, bloccato a Caserta: nel suo furgone 82 paia di scarpe ritirate da un calzaturificio nelle Marche... Temi più discussi: Si fa consegnare 30mila euro di scarpe spacciandosi per corriere: arrestato; Suo figlio è in arresto, 30mila euro per liberarlo La nuora sventa il raggiro; Tre estorsioni nell’Erbese: a processo; Finto corriere si fa consegnare 30mila euro di scarpe, rintracciato e denunciato in Campania. Bene, anzi BENISSIMO x.com/Icswhatt/statu… x.com Si fa consegnare 30mila euro di scarpe spacciandosi per corriere: arrestatoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Si finge carabiniere e si fa consegnare 30mila euro in oro da un’anziana: 22enne arrestato per la nona voltaUn 22enne è stato arrestato a Milano per truffa aggravata, perché si sarebbe fatto consegnare gioielli per 30mila euro da un’anziana fingendo di essere un carabiniere. Negli ultimi due anni, era stato ... fanpage.it