Si spaccia per corriere e si dilegua col carico di scarpe da 30mila euro
Un uomo di 53 anni è stato fermato in autostrada a Marcianise, dopo aver rubato scarpe per circa 30mila euro a Montegranaro, nelle Marche. Si era fatto passare per un corriere, ma è stato intercettato mentre tentava di allontanarsi con il carico di scarpe.
Un 53enne napoletano è stato intercettato in autostrada, a Marcianise, dopo aver rubato scarpe per circa 30mila euro a Montegranaro, nelle Marche. L'uomo si è spacciato per un corriere, incaricato del ritiro della merce da un'azienda calzaturiera. Così, dopo essersi presentato a bordo di un Fiat.🔗 Leggi su Casertanews.it
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