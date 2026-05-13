Si spaccia per corriere e si dilegua col carico di scarpe da 30mila euro

Un uomo di 53 anni è stato fermato in autostrada a Marcianise, dopo aver rubato scarpe per circa 30mila euro a Montegranaro, nelle Marche. Si era fatto passare per un corriere, ma è stato intercettato mentre tentava di allontanarsi con il carico di scarpe.

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