Si è spento Adone Brandalise il professore che trasformava la conoscenza in libertà
È venuto a mancare un docente noto per il suo approccio innovativo all'insegnamento. La sua attività si concentrava sulla trasmissione di conoscenze che andavano oltre le nozioni tradizionali, influenzando chi gli era vicino. Durante la sua carriera, ha dedicato tempo a coinvolgere studenti e colleghi in discussioni che stimolavano il pensiero critico. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel settore dell’istruzione, dove ha lasciato un segno duraturo.
Ci sono professori che non si limitano a insegnare una materia, ma cambiano il modo in cui chi li incontra guarda il mondo. Adone Brandalise era uno di questi. Letterato, filosofo, docente, intellettuale libero, uomo di sterminata cultura e di parola magnetica, è scomparso oggi, giovedì 14 maggio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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