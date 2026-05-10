10 maggio 1997 | il giorno in cui ho spento le sigarette e acceso la mia libertà

Il 10 maggio 1997 rappresenta una data significativa nel mio percorso personale, poiché in quella giornata ho smesso di fumare e non ho più acquistato sigarette. È un momento che ricordo come una scelta consapevole, fatta in modo deciso e definitivo. Da allora, quella decisione ha segnato un punto di svolta nella mia vita, portandomi a vivere senza il vizio del fumo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui