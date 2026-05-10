10 maggio 1997 | il giorno in cui ho spento le sigarette e acceso la mia libertà
Il 10 maggio 1997 rappresenta una data significativa nel mio percorso personale, poiché in quella giornata ho smesso di fumare e non ho più acquistato sigarette. È un momento che ricordo come una scelta consapevole, fatta in modo deciso e definitivo. Da allora, quella decisione ha segnato un punto di svolta nella mia vita, portandomi a vivere senza il vizio del fumo.
Un racconto personale Il 10 maggio 1997 segna una data precisa, quasi scolpita nella memoria: il giorno in cui ho deciso di buttare via le sigarette e non comprarne mai più. Una scelta netta, senza trattative, senza “l’ultima”. Da quel momento, semplicemente, ho smesso. Non è stato un gesto teatrale né una promessa fatta a qualcuno. È stata una decisione personale, maturata e poi applicata con una semplicità quasi disarmante: non comprarle più. E quando qualcuno offriva una sigaretta, la risposta era sempre la stessa, identica ancora oggi: “Grazie, non fumo.” Nel tempo, questa risposta è diventata una sorta di piccolo paradosso quotidiano. Per molti è difficile da comprendere.🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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