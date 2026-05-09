L' Aria che tira la sparata di Odifreddi diventa un caso | Professore professore!

Da liberoquotidiano.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A sinistra, va detto, sono bravissimi a farsi le domande. Va un po’ peggio con le risposte. Per comprenderlo basta aver seguito gli interventi di Arturo Scotto e Piergiorgio Odifreddi, sempre lui, ospiti di David Parenzo a L’aria che tira, su La7. Si discute del recente attentato a Donald Trump e il deputato Pd critica subito il presidente Usa: «Trump 1 e Trump 2, Dottor Jekyll e Mister Hyde. Il messaggio prevalente del Trumpismo è una guerra civile permanente, alimenta una spirale d’odio pericolosissima. La domanda che si dovrebbe porre Trump è se forse in America ci siano troppe armi. La vera malattia di quel Paese è la libertà di potersi armare».🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - L'Aria che tira, la sparata di Odifreddi diventa un caso: "Professore, professore!"
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