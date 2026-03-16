A pochi giorni da un importante concorso per cani, un barboncino in Scozia si è avvicinato troppo a una candela e ha preso fuoco. L’incidente è stato ripreso da una telecamera domestica mentre il cane si trovava insieme ai proprietari in sala. Nonostante l’incendio, il barboncino ha partecipato comunque alla competizione, ottenendo il secondo posto.

Si avvicina troppo a una candela e prende fuoco. È successo a un barboncino in Scozia. Il cagnolino si trovava in sala insieme ai padroni: l’attimo è stato catturato da una telecamera della casa. Il cagnolino doveva partecipare al Crufts, la più grande esposizione canina del mondo. Fortunatamente, però, tutto è andato per il meglio: il cagnolino non ha riportato ferite, ma solo una leggera bruciatura al pelo. Come ha spiegato la padrona, il barboncino ha debuttato comunque al Crufts grazie a suo bravo toelettatore, conquistando anche il secondo posto in una della categorie in gara. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Barboncino si avvicina troppo a una candela e prende fuoco alla vigilia di un concorso per cani (ma vince comunque il secondo posto) – Video

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Guardate bene questo povero cane. Aaron. Un barboncino di appena 5 anni. La sua vita è finita nel modo più crudele possibile: gettato da un’auto in corsa da una banda di malviventi. Un gesto vile. Disumano. Inspiegabile. Chi fa questo a un animale indif - facebook.com facebook