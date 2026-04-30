Vertenza rifiuti lavoratori stagionali non rinnovati ' respinti' all' ingresso della ditta

Nella giornata di ieri, presso il sito di gestione rifiuti a Caserta, si sono verificati momenti di tensione tra i lavoratori stagionali e la sicurezza dell'azienda. Alcuni di loro si sono recati alla sede per chiedere informazioni riguardo al rinnovo del contratto, ma sono stati respinti all’ingresso. La situazione ha richiesto l’intervento della Digos della Questura locale per calmare gli animi e gestire l’accesso.

Si alza il livello di tensione al cantiere rifiuti di Caserta. Nella giornata di ieri, mercoledì 29 aprile, è stato necessario l’intervento della Digos della Questura di Caserta presso la sede operativa della Sieco, dove alcuni lavoratori stagionali storici si erano recati per chiedere.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Mancato rinnovo dei lavoratori 'stagionali' e provvedimenti disciplinari 'pretestuosi': tensione al cantiere dei rifiuti Vertenza Gicap: "180 lavoratori in attesa della cassa integrazione, sarà protesta"Circa 180 lavoratori, al momento dipendenti della Gicap srl, sono ancora in attesa di sapere se potranno ricevere la cassa integrazione guadagni... Panoramica sull’argomento Si parla di: Rifiuti, scontro tra sindacati e Sieco: proclamato lo stato di agitazione. Stagionali 'alla porta' presidiano il Comune. Amiu, il piano festività regge: Più personale per i rifiutiGenova – Ottanta lavoratori stagionali assunti per circa un mese, potenziamento dei turni, del servizio di raccolta degli ingombranti e dell’attività dell’impianto di Bolzaneto per il trattamento ... ilsecoloxix.it Tergu, dopo il licenziamento di un delegato Cgil lavoratori in rivolta all’impianto di cernita dei rifiutiPrimo sit-in di protesta organizzato dalla Cgil davanti all’impianto di selezione e cernita dei rifiuti di Tergu. La sigla sindacale ha aperto così una dura vertenza che riguarda, tra le altre cose, ... unionesarda.it