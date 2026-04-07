a legnano torna foodx | il grande festival dei food truck tra eccellenza gusto e relax nel verde del parco falcone e borsellino dal 17 al 19 aprile

Dal 17 al 19 aprile, nel Parco Falcone e Borsellino di Legnano, si svolgerà la terza edizione di Foodx, il festival dedicato ai food truck. L’evento prevede numerosi stand gastronomici e un’area dedicata al relax, tutto in un ambiente verde e accessibile gratuitamente. La manifestazione è rivolta a chi desidera gustare piatti vari, in un’atmosfera informale e conviviale.

Dal 17 al 19 aprile, la splendida cornice del Parco Falcone e Borsellino in centro città ospiterà un appuntamento gastronomico imperdibile, pensato per chi cerca sapori autentici e un’atmosfera vibrante, ingresso gratuito.Il più grande festival dei food truck d’Italia e del mondo torna a Legnano per offrire un’esperienza culinaria unica, trasformando il cibo di strada in una vera forma d’arte. Ogni morso racconta una storia di qualità, passione e creatività, rendendo FOODX molto più di un semplice evento gastronomico: una vera rivoluzione del gusto.Se vuoi vivere un’esperienza tra gusto, musica e relax, non puoi perderti questo grande appuntamento: ogni truck è guidato da Street Chef professionisti che trasformano il cibo di strada in arte. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Carpi capitale del gusto, al Parco della Rimembranza torna l’International Street Food Green Economy Festival 2026: a Parma dal 17 al 19 aprileImprese, scienziati e protagonisti del dibattito internazionale per immaginare “Il mondo tra 20 anni”. Argomenti più discussi: Legnano (MI): torna in Lombardia lo STREEAT® Food Truck Festival… una festa di primavera; Streeat Food Truck Festival Legnano 2026, festival del cibo di strada; Sagre in Lombardia di Aprile 2026 (lista aggiornata). a legnano torna foodx: il grande festival dei food truck tra eccellenza, gusto e relax nel verde del parco falcone e borsellino, dal 17 al 19 aprileDal 17 al 19 aprile, la splendida cornice del Parco Falcone e Borsellino in centro città ospiterà un appuntamento gastronomico imperdibile, pensato per chi cerca sapori autentici e un’atmosfera ... milanotoday.it Domenica 7 aprile 1946 per la prima volta Legnano torna al voto dopo gli anni del fascismo e la guerra - facebook.com facebook Dal 2 al 18 luglio torna a Legnano il @RugbySoundPB: otto serate live all’Isola del Castello con grandi nomi della musica italiana e oltre 50 mila presenze attese #RugbySoundFestival x.com