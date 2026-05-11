Gluten freaks food festival
Si è svolto in città il Gluten Freaks Food Festival, un evento dedicato esclusivamente al cibo senza glutine. Durante la manifestazione, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di ascoltare presentazioni, condividere le proprie esperienze e scoprire nuove proposte gastronomiche. Sono state organizzate attività e incontri per approfondire la conoscenza di alimenti e ricette senza glutine, coinvolgendo appassionati e professionisti del settore.
Il Festival 100% senza glutine della città.Il Festival in cui potrai ascoltare, raccontare, prendere parte, conoscere e scoprire il senza glutine.Troverai:? panel e talk di espert* del settore ??? laboratori e showcooking gratuiti? kids zone ? food court attiva tutto il giorno? omaggi ??15 dalle.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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