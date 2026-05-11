Gluten freaks food festival

Si è svolto in città il Gluten Freaks Food Festival, un evento dedicato esclusivamente al cibo senza glutine. Durante la manifestazione, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di ascoltare presentazioni, condividere le proprie esperienze e scoprire nuove proposte gastronomiche. Sono state organizzate attività e incontri per approfondire la conoscenza di alimenti e ricette senza glutine, coinvolgendo appassionati e professionisti del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui